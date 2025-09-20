Carrarese-Avellino, Biancolino: "Ripartiamo dalle certezze conquistate" Il tecnico: "Rigione? Doveva stare fermo pochissimo, invece siamo a due mesi di stop"

"Siamo reduci da una settimana vissuta con serenità grazie ai tre punti conquistati con il Monza, ma occorre confermare concentrazione e lavoro". Così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Carrarese-Avellino, in programma domani (ore 15) allo Stadio dei Marmi: "Affrontiamo una squadra di categoria, che ha conquistato la salvezza tra le mura amiche nella scorsa stagione. La Carrarese è forte per diversi aspetti ed è migliorata per qualità lungo l’estate. Il modulo? Andiamo sulle certezze per puntare alla continuità. Ho visto bene tutti. L’elenco degli infortunati non cambia. Il gruppo a disposizione è quello che ha affrontato la sfida con il Monza. Ripartiamo dalle certezze e vedremo anche nell’ultimo allenamento come risponderà la squadra. Ho un gruppo ricco di giocatori ed è giusto che ci sia competizione in ogni ruolo. Gli allenamenti vengono sviluppati con qualità. Credo di andare avanti così. Bisogna dare continuità, continuare su questa strada. Abbiamo lavorato su tanti concetti. Ci sono stati degli errori anche con il Monza e non bisogna fermarsi”.

"Gestito male l'infortunio di Rigione"

Un precedente tra le due squadre fu deciso da Biancolino su calcio di rigore: "Proviamo tutto e vedremo cosa accadrà. Ricordo bene quella partita. Ci fu un inizio particolare, ma andò bene. Rigione? Non me l’aspettavo uno stop così lungo, era una piccolezza, è stata gestita un po’ male a partire da me. Non sembrava una situazione così grave. Doveva essere uno stop di cinque giorni, invece sono diventati due i mesi. Insieme a Marco (Armellino, ndr) trascina il gruppo e quella di Michele è un'assenza importante. Non è ancora in gruppo, ma speriamo nell’accelerazione. Kumi? Dopo la gestione di avvio settimana è in gruppo. Russo è fondamentale. Ha iniziato con me questo nuovo percorso in Primavera ripartendo dopo l’infortunio. Con le caratteristiche che ha può dare molto a gara in corso, ma anche dall’avvio del match".