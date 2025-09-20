Carrarese-Avellino: i convocati per la sfida dello Stadio dei Marmi Torna Pane tra i calciatori a disposizione di Biancolino verso la quarta sfida di campionato

Novità dal report biancoverde verso Carrarese-Avellino con il ritorno di Pane tra i convocati. Out D'Andrea, Favilli, Patierno, Tutino e anche Rigione. "Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Per Cosimo Patierno I suoi parametri migliorano quotidianamente. Mantenendo questi miglioramenti potrebbe ritornare a breve ad allenarsi in maniera ridotta. Michele Rigione è ancora alle prese con l’infortunio al soleo. Gennaro Tutino è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra. Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea".

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne