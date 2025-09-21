Carrarese-Avellino: le probabili formazioni, continuità per i lupi L'itinerario per la tifoseria biancoverde verso lo Stadio dei Marmi

Alle 15 sarà sfida tra la Carrarese e l'Avellino allo Stadio dei Marmi. Lupi con 620 tifosi al seguito e con l'obiettivo della continuità. Biancolino ripartirà dalle certezze conquistate nel 2-1 sul Monza e dal 3-4-1-2 con Iannarilli tra i pali e la linea difensiva composta da Enrici, Simic e Fontanarosa. In mediana ci saranno Sounas e Palmiero con Missori sulla fascia destra e con Cagnano al posto di Milani su quella sinistra. Insigne agirà alle spalle di Biasci e Crespi con Lescano e Russo pronti dalla panchina. La Carrarese risponderà con il 3-4-2-1: in difesa c'è l'ex Illanes, in attacco Calabro punterà su Abiuso e Finotto.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Cagnano, Sounas, Palmiero, Missori; Insigne; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Pane, Cancellotti, Milani, Manzi, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Besaggio, Russo, Lescano, Panico

L'itinerario per la tifoseria ospite

"L’ U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Carrarese-Avellino, valida per la quarta giornata del campionato di serie BKT 2025/2026, i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al settore ospiti dello Stadio dei Marmi: i pullman ed i veicoli dei tifosi irpini diretti allo stadio “Dei Marmi” dovranno uscire escclusivamente al casello sutostradale di Massa, valido per l’A-12 Genoa-Livorno. All’uscita del casello autostradale mantenere la sinistra e procedere in direzione nordovest da via Massa Avenza/SP3 quindi svoltare a destra su Via Martiri di Cefalonia. Al semaforo girare a sinistra in Via Dorsale quindi imboccare Via Gotara, continuare fino alla rotonda e svoltare su Via Frassina. Al semaforo svoltare a destra e imboccare Via Provinciale Carrara-Avenza, proseguire fino all’incrocio con Via Piave, svoltare e proseguire fino ai posti riservati ospiti: parcheggio ospiti".