LIVE | Carrarese-Avellino: ecco le formazioni ufficiali

Il match Carrarese-Avellino
Pre-gara - Avellino per la continuità a Carrara con il 3-4-2-1. Torna Cagnano dopo il turno di squalifica, prende il posto di Milani e compone la mediana con Missori sull'altra fascia, quella destra e il duo Sounas-Palmiero al centro. Con Iannarilli in porta e, da destra, Cancellotti (al posto di Fontanarosa), Simic ed Enrici. Attacco con Insigne trequartista alle spalle Biasci e Crespi. Carrarese con il 3-5-2, non c'è l'ex Illanes nel pacchetto arretrato.
Il tabellino
Serie B
Quarta Giornata
Carrarese - Avellino
Carrarese (3-5-2): Bleve, Imperiale, Salamon, Ruggeri; Bouah, Bozhanaj, Hasa, Zuelli, Cicconi; Sekulov, Abiuso. All. Calabro. A disp. Fiorillo, Garofani, Calabrese, Illanes, Oliana, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Accornero, Arena, Distefano, Rubino, Torregrossa
Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici; Cagnano, Sounas, Palmiero, Missori; Insigne; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Pane, Fontanarosa, Milani, Manzi, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Besaggio, Russo, Lescano, Panico
Arbitro: Mucera
Assistenti: Imperiale e Pistarelli
Quarto ufficiale: Fourneau
VAR e AVAR: Volpi e Cosso