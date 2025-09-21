LIVE | Carrarese-Avellino: ecco le formazioni ufficiali La sfida allo Stadio dei Marmi per la quarta giornata di Serie B

Il match Carrarese-Avellino

Pre-gara - Avellino per la continuità a Carrara con il 3-4-2-1. Torna Cagnano dopo il turno di squalifica, prende il posto di Milani e compone la mediana con Missori sull'altra fascia, quella destra e il duo Sounas-Palmiero al centro. Con Iannarilli in porta e, da destra, Cancellotti (al posto di Fontanarosa), Simic ed Enrici. Attacco con Insigne trequartista alle spalle Biasci e Crespi. Carrarese con il 3-5-2, non c'è l'ex Illanes nel pacchetto arretrato.

Il tabellino

Serie B

Quarta Giornata

Carrarese - Avellino

Carrarese (3-5-2): Bleve, Imperiale, Salamon, Ruggeri; Bouah, Bozhanaj, Hasa, Zuelli, Cicconi; Sekulov, Abiuso. All. Calabro. A disp. Fiorillo, Garofani, Calabrese, Illanes, Oliana, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Accornero, Arena, Distefano, Rubino, Torregrossa

Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici; Cagnano, Sounas, Palmiero, Missori; Insigne; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Pane, Fontanarosa, Milani, Manzi, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Besaggio, Russo, Lescano, Panico

Arbitro: Mucera

Assistenti: Imperiale e Pistarelli

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR e AVAR: Volpi e Cosso