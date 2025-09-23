Avellino - Virtus Entella: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per il quinto turno di campionato

Alle 15 inizierà la prevendita biglietti per Avellino - Virtus Entella, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi", in doppia fase. "Fase di prelazione: coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione Branco entro il primo termine del 27 giugno 2025 e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (online fino alle ore 23:59) di martedì 23 settembre 2025. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 24 settembre 2025 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

I dettagli

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14: 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14: 22 euro

Under 14: nati a partire dal 1/1/2011

Ridotti: i biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65 (nati prima del 31/12/1960), ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni aggiuntive: il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona.

Come Acquistare i Biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Virtus Entella online (boxol e go2), presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. La biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • martedì 23 settembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00; • da mercoledì 24 a venerdì 26 settembre dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • sabato 27 settembre dalle ore 9:30 ad inizio gara".