Alle 20.30 "0825" su OttoChannel - Canale 16: tutto sull'Avellino e sulla B Focus ogni martedì sui lupi e sul torneo cadetto, appuntamento sul canale 16 e su ottochannel.tv

Nuova puntata di "0825", l'approfondimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Ogni martedì, alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv il focus sui lupi e sul torneo cadetto. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito. Ospite per la quarta puntata Emanuele D'Anna. In collegamento l'ex attaccante dell'Avellino, Leonardo Morosini, e l'ex tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri. L'analisi del turno di campionato, il 4-3 degli irpini sulla Carrarese allo Stadio dei Marmi e l'attesa di Avellino-Virtus Entella (Morosini, oggi al Novara, è doppio ex), e di tutta la Serie B con la vittoria della Juve Stabia a La Spezia (3-1). Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.