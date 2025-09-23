US Avellino: riparte la campagna di fidelizzazione, i dettagli Testa alla sfida contro la Virtus Entella per i biancoverdi

Domani, alle 15, riapre la campagna di fidelizzazione in casa Avellino. "L’U.S. Avellino 1912 rende noto che a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 24 settembre 2025 sarà nuovamente possibile acquistare la Branco Card. - si legge nella nota del club - L’obiettivo è quello di allargare ulteriormente il Brancomrispetto alle 9115 tessere già sottoscritte durante il precampionato. I Vantaggi: giorno di prelazione sui biglietti per tutte le prevendite delle gare casalinghe; 10% di sconto sull’acquisto di tutti i prodotti presso l’official store; valida come fidelity card e quindi necessaria per l’acquisto dei biglietti per le cosiddette trasferte a rischio. Si specifica che i vantaggi sopra elencati sono validi esclusivamente ed a titolo individuale per l’intestatario/a della card. Il Costo: ca card avrà un costo di €15,00 e sarà acquistabile online e presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi".