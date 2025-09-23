Due difensori salteranno Avellino-Virtus Entella I provvedimenti del giudice sportivo dopo la quarta giornata di campionato

Enrici salterà Avellino-Virtus Entella. Doppia ammonizione nella gara contro la Carrarese e il difensore dei lupi salterà, inevitabilmente, la quinta giornata di campionato con la sfida in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Anche Tiritiello della Virtus Entella non ci sarà nel match in Irpinia: doppia ammonizione, come per Enrici, nel match tra i liguri e il Padova. Nello staff biancoverde non ci sarà il team manager Antonio Moscaritolo, squalificato per un turno.

Cherubini e Duncan: tre giornate di stop

Tre turni per Cherubini della Sampdoria (per avere, al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente alla gamba un calciatore della squadra avversaria) e per Duncan del Venezia (per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con violenza la coscia di un calciatore della squadra avversaria che si trovava a terra), uno per Ciurria del Monza (per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete).