Avellino, Gautieri a 0825: «Serve equilibrio ma che bravo Biancolino» L'ex allenatore dei Lupi: «Il tecnico ha dimostrato di essere pronto per la serie B»

“Il primo comandamento è non perdere l’equilibrio”. Carmine Gautieri è intervenuto a “0825” in onda su OttoChannel Tv, canale 16 del digitale terrestre, analizzando il momento dell’Avellino: “Ho allenato questa piazza che è bellissima ma allo stesso tempo ha bisogno di tranquillità. Non bisogna fare voli pindarici. Questo Avellino è una squadra forte, costruita bene. Però bisogna sorreggersi, gestire i momenti per evitare di creare pericoli e problemi. Sarebbe l’unico grande ostacolo perché la proprietà ha dimostrato di essere forte ed ambiziosa e anche Biancolino in queste giornate ha dimostrato di essere pronto per la serie B. La partita con la Carrarese, dopo l’espulsione di Enrici, ha dimostrato di vincere la partita insieme al gruppo determinando con le sue scelte”.

Gautieri sottolinea anche le certezze dell’Avellino: “A volte quando ti mancano calciatori importanti stravolgi tutti e trovi l’equilibrio. Poi sarà importante preservare tutto quando rientreranno gli infortunati. Il valore fondamentale è la meritocrazia, perché se i giovani meritano devono avere spazio, al di là del cognome sulla maglia. Nella rosa dell’Avellino, che al momento ha fuori calciatori importanti, bisogna continuare su questa strada, con il sudore, l’umiltà, la voglia e la fame di emergere che stanno dimostrando. Il gruppo mi sembra che l’abbia capito, così come la linea dirigenziale è molto aperta all’utilizzo dei giovani”.

I complimenti di Gautieri sono indirizzati a Raffaele Biancolino, al debutto in serie B: “Quando allenavo l’Avellino, Biancolino allenava la Primavera e seguiva con grande attenzione. Si vede che è un allenatore che si è formato, ha studiato e vuole arrivare in alto. I risultati gli stanno dando ragione, anche superando i momenti di difficoltà. E’ stato bravo a gestire la situazione, dimostrando di avere margini di crescita e miglioramento importanti”.