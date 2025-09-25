Avellino: leader a sorpresa con la forza del gruppo. Ora testa all'Entella Sabato (ore 15) la sfida contro i liguri al "Partenio-Lombardi"

Da Crespi a Russo passando per altre pedine fondamentali nel momento complicato: l'Avellino ha firmato due vittorie di fila e vive con entusiasmo l'attesa della gara con la Virtus Entella, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Nell'avvio stagionale i biancoverdi hanno trovato risorse in più reparti. Fontanarosa, sia dal primo minuto che a gara in corso, ha garantito tantissimo nel reparto difensivo. Besaggio, in compagnia di Russo, è risultato decisivo nel successo di Carrara. E poi ci sono gli under Missori e Milani che in particolar modo con il Monza sono stati protagonisti. Cresce il gruppo, chiamato ora a un ulteriore step nella sfida casalinga con l'Entella prima del turno infrasettimanale che l'Avellino vivrà a Padova martedì sera. Nel frattempo Patierno e Tutino hanno presentato sui social la fase di recupero: i due attaccanti puntano all'accelerazione. Tutino dovrebbe rientrare in gruppo nel mese di novembre.