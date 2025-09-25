L'arbitro di Avellino-Entella: c'è Perri con Rapuano quarto ufficiale

La gara Avellino-Virtus Entella sarà diretta da Mario Perri della sezione di Roma 1 con Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Marco Ricci della sezione di Firenze assistenti e con Antonio Rapuano della sezione di Rimini quarto ufficiale. Rapuano è reduce dalla direzione di gara di Verona-Juventus che ha portato alla "retrocessione" dell'arbitro in Cadetteria. Al VAR, che sarà on-site al "Partenio-Lombardi", ci saranno Giacomo Camplone e Daniele Rutella (AVAR).
Le designazioni arbitrali
Serie B
Quinta Giornata
Catanzaro - Juve Stabia: Sacchi
Avellino - Virtus Entella: Perri
Cesena - Palermo: Massa
Mantova - Frosinone: Bonacina
Sudtirol - Reggiana: Marcenaro
Venezia - Spezia: Fabbri
Monza - Padova: Arena
Bari - Sampdoria: Marchetti
Modena - Pescara: Allegretta
Empoli - Carrarese: Di Marco