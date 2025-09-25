L'arbitro di Avellino-Entella: c'è Perri con Rapuano quarto ufficiale VAR "on-site" al "Partenio-Lombardi" per la sfida tra gli irpini e i liguri

La gara Avellino-Virtus Entella sarà diretta da Mario Perri della sezione di Roma 1 con Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Marco Ricci della sezione di Firenze assistenti e con Antonio Rapuano della sezione di Rimini quarto ufficiale. Rapuano è reduce dalla direzione di gara di Verona-Juventus che ha portato alla "retrocessione" dell'arbitro in Cadetteria. Al VAR, che sarà on-site al "Partenio-Lombardi", ci saranno Giacomo Camplone e Daniele Rutella (AVAR).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Quinta Giornata

Catanzaro - Juve Stabia: Sacchi

Avellino - Virtus Entella: Perri

Cesena - Palermo: Massa

Mantova - Frosinone: Bonacina

Sudtirol - Reggiana: Marcenaro

Venezia - Spezia: Fabbri

Monza - Padova: Arena

Bari - Sampdoria: Marchetti

Modena - Pescara: Allegretta

Empoli - Carrarese: Di Marco