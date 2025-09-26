Avellino, Biancolino: "Testa solo alla Virtus Entella. Stop per Sounas" Il tecnico biancoverde: "Spero di recuperarlo per la prossima in casa"

"Un pensiero va a Dino (Manganiello, ndr) e spero di ritrovarlo presto in sala stampa e al seguito del Lupo. Siamo reduci da una settimana particolare, corta dopo aver speso tanto a Carrara. Sappiamo di affrontare una squadra simile alla Carrarese e che vuole come noi la salvezza". Così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Avellino - Virtus Entella, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi": "Siamo ad un anno dal mio ingresso nella gestione tecnica della prima squadra, ma quanto fatto fin qui è in archivio. Si pensa unicamente a ciò che va fatto in avanti".

"3-5-2? Possibile, ma mi piace puntare su trequartisti e attaccanti"

"C’è da gestire il match di domani e quello di martedì, ma penso unicamente partita su partita. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Bisogna pensare all’Entella. Cancellotti è affaticato, ma è in gruppo, però abbiamo perso Sounas e credo resterà fuori per una settimana con un affaticamento all’adduttore. Spero di recuperarlo per la prossima in casa. Rigione non sarà disponibile nemmeno domani. La sconfitta di Frosinone ci ha colti impreparati dopo una partita strana e siamo stati bravi a comprendere gli errori per più aspetti. Spero di recuperare Rigione per la gara di martedì. Patierno e Tutino si stanno allenando. Gennaro sta accelerando, ma i tempi sono sempre quelli fissati con l'obiettivo del rientro per novembre. Spero di recuperare Patierno quanto prima. Ci vuole ancora qualche settimana, ma è quello che può recuperare prima tra i lungodegenti".