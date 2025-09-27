Avellino - Virtus Entella: le probabili formazioni Alle 15 la sfida tra gli irpini e i liguri al "Partenio-Lombardi"

Alle 15 il calcio d'inizio di Avellino - Virtus Entella, gara della quinta giornata di Serie B con i lupi reduci da due vittorie di fila, privi dello squalificato Enrici, dei lungodegenti D'Andrea, Favilli, Patierno, Rigione e Tutino e di Sounas, costretto ai box per una lesione di basso grado all'adduttore destro. Biancolino ripartirà presumibilmente dal 3-4-1-2 con Iannarilli in porta e la linea difensiva composta da Fontanarosa a sinistra, Simic al centro e Cancellotti a destra. Cagnano dovrebbe agire da esterno, ma occhio alla possibilità di impiego nel pacchetto arretrato. In questo caso ci sarebbe Milani sulla fascia sinistra. Missori sarà l'esterno destro con Palmiero e Besaggio, al posto di Sounas. In attacco si vola verso la conferma di Insigne tra le linee con Biasci e Crespi punte con Russo jolly dalla panchina. L'Entella risponderà con il camaleontico 3-4-2-1 in cui Parodi da terzo di difesa spinge su tutto il campo con gli ex Moretti e Karic nell'undici titolare dei liguri.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Besaggio, Cagnano; Insigne; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Pane, Milani, Manzi, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Russo, Lescano, Panico, Campanile