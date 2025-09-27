LIVE | Avellino - Virtus Entella 1-0: Biasci per il vantaggio dei lupi Novità nell'undici iniziale tra i lupi: alle 15 la sfida contro i liguri

Il match Avellino - Virtus Entella

41' - Fallo di Parodi su Biasci: altra ammonizione.

34' - Biasci domina la scena, costringe Benali al giallo. Dalla punizione conquistata, ci riprova dopo il tentativo di Besaggio.

26' - Buon ritmo per i lupi: conclusione di Biasci che sfiora l'incrocio.

15' - L'Entella ci prova su palla inattiva: Parodi su calcio d'angolo, Benali di prima intenzione, palla ben lontana dallo specchio.

9' - Avellino in vantaggio con Biasci: cross di Cancellotti e girata dell'attaccante ex Catanzaro.

6' - Malinteso Kumi-Iannarilli, Avellino che rischia, ma l'estremo difensore risolve tutto in area spazzando via.

4' - Conclusione dalla lunga distanza da parte di Fontanarosa: bella soluzione del difensore, ma non nello specchio.

0' - Avellino con diverse novità: Kumi e Besaggio con Palmiero a centrocampo. Insigne in panchina: Biasci e Crespi in attacco con Russo jolly a gara in corso.

Il tabellino

Serie B

Quinta Giornata

Avellino - Virtus Entella 1-0 (primo tempo)

Marcatori: 9' pt Biasci

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Besaggio, Cagnano; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Pane, Gyabuaa, Russo, Palumbo, Armellino, Lescano, Panico, Campanile, Milani, Manzi, Insigne

V. Entella (3-4-2-1): Del Frate; Parodi, Moretti, Marconi; Mezzoni, Benali, Karic, Di Mario; Franzoni; Ankeye, Fumagalli. All. Chiappella. A disp. Colombi, Rinaldini, Palomba, Nichetti, Lipani, Bariti, Debenedetti, Della Vecchia, Carbone, Boccadamo, Bottaro, Portanova

Arbitro: Perri

Ammoniti: Benali (VE), Parodi (VE)

Assistenti: Mokhtar e Ricci

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR e AVAR: Camplone e Rutella

Pre-gara: Avellino con il 3-5-2: è questa la prospettiva guardando l'undici iniziale scelto da Biancolino per la sfida contro l'Entella (calcio d'inizio alle 15) al "Partenio-Lombardi". Lupi con Iannarilli in porta e la linea difensiva composta da Cancellotti, Simic e Fontanarosa. Sulle fasce agiranno Cagnano a sinistra e Missori a destra. In mediana con Palmiero ci sono Kumi e Besaggio con Biasci e Crespi in attacco. Infortunio per Sounas: lesione di basso grado all'adduttore destro. Salterà Avellino-Entella, il turno infrasettimanale di Padova, ma anche la sfida successiva a meno di sprint nel recupero dall'infortunio. Squalificato Enrici, indisponibili i lungodegenti D'Andrea, Favilli, Patierno, Rigione e Tutino.