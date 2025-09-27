Avellino - Virtus Entella 2-0, tabellino e voti dei lupi: crescita costante

Quota 10 dopo 5 turni, terza vittoria di fila, quarto risultato utile consecutivo e crescita costante per l'Avellino, vincente con il risultato di 2-0 sulla Virtus Entella al "Partenio-Lombardi". Nuove certezze nel cammino per i lupi con le scelte di Biancolino che determinano nuovi vantaggi nel percorso stagionale. Dentro Kumi dal primo minuto e il centrocampista sfrutta al meglio l'occasione da titolare anche con il gol in avvio di ripresa. Ottima prestazione per Biasci, autore della rete del vantaggio.
Il tabellino
Serie B
Quinta Giornata
Avellino - Virtus Entella 2-0
Marcatori: 9' pt Biasci, 23' st Kumi
Avellino (3-5-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 6,5, Simic 7, Fontanarosa 7; Missori 7,5, Kumi 8 (40' st Armellino sv), Palmiero 7 (40' st Palumbo sv), Besaggio 7 (25' st Gyabuaa 6), Cagnano 6,5; Biasci 8 (30' st Lescano sv), Crespi 6 (30' st Russo sv). All. Biancolino 8. A disp. Daffara, Pane, Panico, Campanile, Milani, Manzi, Insigne
V. Entella (3-4-2-1): Del Frate; Parodi (33' st Dalla Vecchia), Moretti, Marconi (33' st Bariti); Mezzoni, Benali (22' st Nichetti), Karic, Di Mario; Franzoni (33' st Boccadamo); Ankeye (22' st Debenedetti), Fumagalli. All. Chiappella. A disp. Colombi, Rinaldini, Palomba, Lipani, Carbone, Bottaro, Portanova
Arbitro: Perri
Ammoniti: Benali (VE), Parodi (VE), Cagnano (A)
Assistenti: Mokhtar e Ricci
Quarto ufficiale: Rapuano
VAR e AVAR: Camplone e Rutella
Recupero: 1' pt, 6' st