Avellino-Entella 2-0, Chiappella: "Frettolosi e non puliti nelle soluzioni" Il commento del tecnico dei liguri dopo la sfida del "Partenio-Lombardi"

"Un approccio troppo timido, non siamo stati bravi a scalare bene. L'Avellino ha meritato. Dobbiamo crescere su questo punto di vista e occorre convinzione per sviluppare gioco, in particolar modo fuori casa questi aspetti contano ancora di più": questo è il commento di Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella dopo la sconfitta rimediata dai liguri contro l'Avellino (2-0) al "Partenio-Lombardi". "L'Entella ha giocato con continuità nel primo tempo, ma siamo stati troppo frettolosi. Dovevamo costruire in modo più pulito e dobbiamo migliorare nelle scelte": ha aggiunto l'allenatore dell'Entella.

"L'Avellino ha rinnovato i valori dei match precedenti"

"Ho visto un ottimo Avellino, una squadra che ha confermato i valori dei match precedenti. Abbiamo fatto delle scelte sbagliate, soprattutto nel primo tempo quando c'è stata qualità nelle soluzioni, ma non siamo stati bravi a chiudere la giocata. Avremmo dovuto occupare meglio gli spazi in quelle situazioni. L'Avellino ha vinto con merito, ma ha chiuso le soluzioni offensive vincenti su seconde palle. Basta poco per decidere e cambiare le partite".