Avellino-Entella 2-0, Fontanarosa: "Testa subito al Padova" "Tranquilli solo stasera, poi penseremo al turno infrasettimanale"

"La terza vittoria di fila non significa ancora nulla. Stasera si sta tranquilli, ma dalle prossime ore pensiamo al Padova, al turno infrasettimanale": così si è espresso Alessandro Fontanarosa al termine di Avellino - Virtus Entella 2-0. "Sono contento di queste partite, ma c'è sempre da migliorare. - ha spiegato il difensore biancoverde - C'è un rapporto ottimo con tutti, c'è concorrenza, ma ci si aiuta in campo. Con Simic e Cancellotti c'è intesa e comunicazione: aspetti molto importanti per la crescita di squadra. Sono orgoglioso della scelta estiva. Penso all'Avellino, non all'Inter che è diventato il passato. Penso a fare bene qui e a crescere. Il turnover? Non ci interessa, conta il risultato e la crescita della squadra. Chi giocherà darà il massimo a Padova e nelle prossime sfide. Il mio ruolo? A 3 posso fare sia il terzo a sinistra che il centrale. A 4 posso giocare da centrale di sinistra e il terzino a sinistra".