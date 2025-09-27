"La terza vittoria di fila non significa ancora nulla. Stasera si sta tranquilli, ma dalle prossime ore pensiamo al Padova, al turno infrasettimanale": così si è espresso Alessandro Fontanarosa al termine di Avellino - Virtus Entella 2-0. "Sono contento di queste partite, ma c'è sempre da migliorare. - ha spiegato il difensore biancoverde - C'è un rapporto ottimo con tutti, c'è concorrenza, ma ci si aiuta in campo. Con Simic e Cancellotti c'è intesa e comunicazione: aspetti molto importanti per la crescita di squadra. Sono orgoglioso della scelta estiva. Penso all'Avellino, non all'Inter che è diventato il passato. Penso a fare bene qui e a crescere. Il turnover? Non ci interessa, conta il risultato e la crescita della squadra. Chi giocherà darà il massimo a Padova e nelle prossime sfide. Il mio ruolo? A 3 posso fare sia il terzo a sinistra che il centrale. A 4 posso giocare da centrale di sinistra e il terzino a sinistra".
Avellino-Entella 2-0, Fontanarosa: "Testa subito al Padova"
"Tranquilli solo stasera, poi penseremo al turno infrasettimanale"
Avellino.