Avellino-Entella 2-0, Biancolino: "Non era facile, ulteriore risposta di gruppo" Il commento del tecnico dopo la gara vinta contro i liguri

"Una vittoria importante e non era semplice affrontare questa squadra. Dopo Carrara arriva l'ulteriore risposta e siamo contenti": così Raffaele Biancolino si è espresso al termine del match Avellino - Virtus Entella 2-0. "Non ho visto questa difficoltà nelle giocate. Siamo arrivati al tiro con Biasci e con la spinta di Cancellotti e Missori. Era una partita fondamentale. Insigne? Roberto lo sa. Non significa avere coraggio con le scelte dal primo minuto. La forza di questo gruppo è il ritrovare nuove risorse e chi non gioca carica i compagni. Vedo questo e ve lo presento. Ho a disposizione prima uomini che calciatori. Ci sarà il mini-tour de force, ma siamo pronti ad affrontarlo. Ho in testa alcune cose, ma i calciatori mi devono mettere in difficoltà. Nessuno si deve sentire titolare. Il cambio di modulo? Volevo dare equilibrio anche nell'affrontare questo tipo di avversario. Besaggio può inserirsi tra le linee, Kumi può partire più indietro".