Le fotogallery di Avellino - Virtus Entella 2-0: lupi con il Padova nel mirino Martedì (ore 20.30) la sfida contro i veneti in trasferta per il turno infrasettimanale

Il 2-0 sulla Virtus Entella con i gol di Biasci e Kumi e l'Avellino vive ore di riposo, minime in virtù del turno infrasettimanale dietro l'angolo. Martedì (ore 20.30) i lupi saranno ospiti del Padova, reduce dalla vittoria in trasferta a Monza (0-1). Terza vittoria di fila per i biancoverdi, da quota 10 dopo 5 turni per un percorso ricco di certezze e novità positive: Fontanarosa conferma il ruolo da protagonista nel pacchetto arretrato con Simic e Cancellotti, da assist per l'1-0 con la firma di Biasci, autore di un'ottima prova. In mediana l'Avellino ha superato brillantemente l'assenza di Sounas. Il 3-5-2 con Besaggio e Kumi ha garantito equilibrio e soluzioni offensive diverse. Sulla fascia destra Missori ha ribadito qualità e sostanza come Crespi in attacco. Biancolino ha fatto a meno fino al 76' di Russo, decisivo a Carrara, e per tutto il match di Insigne, sacrificati nella rilettura del centrocampo e in chiave turnover inserendo nel finale Gyabuaa, Palumbo e Armellino. È immaginabile l'ulteriore rilettura della formazione da parte del tecnico di Capodichino, assoluto protagonista dell'avvio stagionale. Dopo l'esordio choc in campionato a Frosinone, l'Avellino ha costruito passo dopo passo un rinnovamento per più aspetti andando oltre la lista di lungodegenti: D'Andrea, Favilli, Patierno, Rigione e Tutino.

