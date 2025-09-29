Ecco come riparte l'Avellino verso Padova: un rientro e possibile mini turnover Domani (ore 20.30) la sfida all'Euganeo per i lupi nella sesta giornata di campionato

Con il rientro di Enrici dopo il turno di squalifica e con la conferma degli infortunati (il solo Rigione può entrare nell'elenco dei convocati e c'è attesa per quanto sarà diramato nelle prossime ore). L'Avellino vola verso la trasferta di Padova con la gara in programma domani (ore 20.30) all'Euganeo. Si profila un mini-turnover in virtù delle tre sfide in una settimana, ma con equilibrio. Biancolino ha conquistato certezze giornata dopo giornata e punterà ad ottenerne altre in Veneto. Difficile modificare il pacchetto arretrato che ha firmato il primo clean sheet stagionale sabato scorso contro l'Entella. Si profila la conferma del trio difensivo composto da Fontanarosa, Simic e Cancellotti. Solo la condizione fisica di quest'ultimo sarà valutata nel pre-gara. A centrocampo Besaggio e Kumi hanno garantito forza e qualità con Palmiero in regia. In attacco Lescano e Russo possono offrire il cambio a Biasci e Crespi che, però, partono favoriti per l'undici titolare verso Padova.