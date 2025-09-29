Rapuano per Padova-Avellino: torna in campo dopo Verona-Juventus Sabato scorso è stato il quarto ufficiale di Avellino - Virtus Entella

La gara Padova-Avellino, valida per la sesta giornata di Serie B e in programma domani (ore 20.30) allo stadio Euganeo, sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini con Thomas Miniutti della sezione di Maniago e Glauco Zanellati della sezione di Seregno assistenti e Alberto Poli della sezione di Verona quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on-site, ovvero allo stadio e non al VAR center, ci sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli con Antonio Giua della sezione di Olbia AVAR. Rapuano tornerà in campo dopo le polemiche per Verona-Juventus e la "retrocessione" dalla A alla B. Sabato scorso era al "Partenio-Lombardi" dove è stato quarto ufficiale per la gara Avellino-Entella.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Sesta Giornata

Frosinone - Cesena: Pezzuto

Juve Stabia - Mantova: Calzavara

Padova - Avellino: Rapuano

Palermo - Venezia: Marinelli

Reggiana - Spezia: Zanotti

Virtus Entella - Bari: Tremolada

Carrarese - Modena: Galipò

Empoli - Monza: Mucera

Pescara - Sudtirol: Massimi

Sampdoria - Catanzaro: Dionisi