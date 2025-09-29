Padova, Andreoletti: "Occhio all'entusiasmo e alla qualità dell'Avellino" "La squadra più in forma del campionato. Stanno vivendo un momento di grande fiducia"

Conferenza pre-gara per Matteo Andreoletti verso Padova-Avellino. Il tecnico dei biancoscudati si è espresso così sui lupi: "Hanno cambiato molto, è tipico delle neopromosse. - ha affermato Andreoletti che ritrova subito l'Avellino e Biancolino dopo la gara della Supercoppa di Serie C giocata al termine dello scorso campionato che ha visto le due squadre ottenere la promozione diretta in B - In una categoria più alta è normale doversi adattare. L’anno scorso erano più offensivi, quest’anno invece hanno modificato l’approccio, inserendo anche giocatori esperti di categoria. La caratteristica dell'Avellino che mi spaventa di più? Sicuramente il loro entusiasmo. Probabilmente sono la squadra più in forma del campionato e stanno vivendo un momento di grande fiducia. Hanno poi individualità importanti: dovremo essere bravi a limitarli e ad accettare che ci saranno momenti in cui servirà soffrire".