Avellino - Mantova: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per la settima giornata

Domani, dalle 15, inizierà la prevendita biglietti per il match Avellino-Mantova, in programma sabato 4 ottobre (ore 15) al "Partenio-Lombardi". La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera. "Fase di Prelazione: coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” entro il primo termine del 29 settembre 2025 e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (online fino alle ore 23:59) di martedì 30 settembre 2025. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. La sottoscrizione di nuove fidelity Branco resta sospesa durante la giornata di prelazione e verrà riattivata il giorno successivo sia presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi che online. Vendita Libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 1 ottobre 2025 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili)".

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 • Ridotto Under 14: 15

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 • Ridotto Under 14: 22

Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011)

"I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e Donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. Informazioni Aggiuntive: il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio - Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo. Come Acquistare i Biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Mantova online (sui siti di Boxol e Go2), presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • martedì 30 settembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00; • da mercoledì 1 a venerdì 3 ottobre dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • sabato 4 ottobre dalle ore 9:30 ad inizio gara".