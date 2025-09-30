Padova-Avellino: le probabili formazioni, lupi da continuità Alle 20.30 la sfida allo stadio Euganeo per la sesta giornata del torneo cadetto

L'Avellino a Padova per ulteriori certezze: alle 20.30 la sfida allo stadio Euganeo con i lupi che saranno ospiti dei biancoscudati e Biancolino potrebbe evitare il mini-turnover per riproporre l'undici iniziale del match vinto con l'Entella. Nonostante il ciclo di tre gare in una settimana, appare difficile fare a meno del pacchetto arretrato reduce dal primo clean sheet stagionale. Con Iannarilli in porta, Cancellotti è in vantaggio su Enrici, rientrante dopo la squalifica, per comporre la linea difensiva a 3 con Simic e Fontanarosa. Sulle fasce ci saranno Missori e Cagnano con Palmiero regista e occhio alla possibile conferma di Besaggio e Kumi con Insigne di nuovo in panchina per un 3-5-2 speculare. In attacco Crespi è in vantaggio su Lescano per far coppia con Biasci, leader offensivo nell'ultimo match. Russo con Insigne da jolly a gara in corso: questa la prospettiva verso la gara di Padova.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Besaggio, Cagnano; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Pane, Enrici, Milani, Manzi, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Russo, Lescano, Panico, Insigne