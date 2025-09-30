C'è il turno infrasettimanale: alle 20.30 "0825" su OttoChannel - Canale 16 Focus ogni martedì sui lupi e sul torneo cadetto, appuntamento sul canale 16 e su ottochannel.tv

Nuova puntata di "0825", l'approfondimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Ogni martedì, alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv il focus sui lupi e sul torneo cadetto. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito. Ospite per la quinta puntata il direttore generale Bruno Iovino. In collegamento nel corso della trasmissione l'allenatore Gaetano Fontana. Turno infrasettimanale della Serie B che si apre in serata con Padova-Avellino, Juve Stabia-Mantova e altre quattro sfide dopo il weekend che ha visto i lupi battere la Virtus Entella in casa per la quota 10 in classifica e le vespe da rimpianti a Catanzaro (2-2). Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.