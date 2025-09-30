Serie B / Diretta Padova-Avellino, LIVE La testuale del match valido per il turno infrasettimanale del campionato cadetto

All'Euganeo si affrontano Padova e Avellino per il turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato di Serie B. Entrambe le formazioni sono reduci da importanti vittorie, conquistate rispettivamente contro Monza e Virtus Entella. I lupi sono a caccia della continuità per avvicinarsi ai primi posti della classifica.

Padova-Avellino, il tabellino

PADOVA (3-5-2): Fortin; Faedo, Perrotta, Sgarbi; Capelli, Varas, Fusi, Harder, Favale; Bortolussi, Buonaiuto. A disp.: Mouquet, Sorrentino, Barreca, Belli, Crisetig, Seghetti, Lasagna, Ghiglione, Di Maggio, Silva, Villa, Tumiatti. All.: Andreoletti.

AVELLINO (3-4-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Fontanarosa, Enrici; Missori, Palmiero, Kumi, Milani; Insigne; Biasci, Lescano. A disp.: Daffara, Pane, Simic, Manzi, Cagnano, Armellino, Palumbo, Gyabuaa, Besaggio, Panico, Russo, Crespi. All.: Biancolino

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Miniutti e Zanellati. Quarto ufficiale: Poli. VAR e AVAR: Maresca e Giua