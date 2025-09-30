Padova-Avellino 2-2, tabellino e voti dei lupi: un punto che dà continuità Positiva la reazione dei lupi contro i biancorossi allenati da Andreoletti

E' un punto positivo quello maturato all'Euganeo tra Padova e Avellino. Ai gol iniziali di Sgarbi e Buonaiuto, la squadra di Biancolino ha risposto con le marcature di Biasci e Lescano. La squadra biancoverde non si è fatta intimorire, a dispetto di un Padova di Andreoletti che ha giocato un buon calcio lungo tutto l'arco dei novanta minuti. Preziosa e importante la reazione dei lupi che evidenzia una grande dose di carattere e personalità nel quinto risultato utile consecutivo in stagione.

Padova-Avellino 2-2, il tabellino

PADOVA (3-5-2): Fortin 6.5; Faedo 6, Perrotta 6, Sgarbi 7; Capelli 6, Varas 6 (31'st Di Maggio 5.5), Fusi 6 (31'st Crisetig 6), Harder 6.5 (39'st Silva 6), Favale 6 (12'st Barreca 6); Bortolussi 6.5, Buonaiuto 7 (12'st Lasagna 6). A disp.: Mouquet, Sorrentino, Belli, Seghetti, Ghiglione, Villa, Tumiatti. All.: Andreoletti 6.5

AVELLINO (3-4-1-2): Iannarilli 6; Cancellotti 6 (37'st Simic 6), Fontanarosa 6, Enrici 6; Missori 6.5 (27'st Russo 6), Palmiero 6.5 (37'st Palumbo 6), Kumi 6.5, Milani 6; Insigne 6.5 (17'st Besaggio 6); Biasci 7, Lescano 7 (27'st Crespi 6). A disp.: Daffara, Pane, Manzi, Cagnano, Armellino, Gyabuaa, Panico. All.: Biancolino 6.5

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Miniutti e Zanellati. Quarto ufficiale: Poli. VAR e AVAR: Maresca e Giua

Marcatori: 9'pt Sgarbi, 29'pt Buonaiuto, 31'pt Biasci, 44'pt Lescano

Note: Ammoniti Favale, Di Maggio, Russo. Minuti di recupero 2'pt e 4'st