ecco come riparte l avellino verso la sfida con il mantova

Rientro immediato al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino dopo il 2-2 firmato in rimonta a Padova. Il tour de force, con tre gare in una settimana, determina i ritmi serrati ai lupi con la ripresa della preparazione fissata per questo pomeriggio nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Sin dal primo dei tre allenamenti fino alla gara casalinga con il Mantova, in programma sabato (ore 15), sedute a porte chiuse. L'Avellino ospiterà i virgiliani, reduci dalla quarta sconfitta consecutiva. Ieri sera la squadra di Possanzini è uscita sconfitta dal "Menti" di Castellammare con la vittoria della Juve Stabia (2-1). La posizione dell'allenatore lombardo resta in bilico, ma il Mantova appare deciso a vivere la nuova sfida esterna in Campania con la conferma della gestione tecnica.
Il programma degli allenamenti
Mercoledì ore 17.30 (porte chiuse)
Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)
Venerdì ore 17 (porte chiuse)