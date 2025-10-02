Turno da 8 pareggi: risultati e classifica verso Avellino-Mantova Catanzaro al sesto pari in 6 giornate di campionato: 0-0 con la Sampdoria a Marassi

Un turno infrasettimanale da 8 pareggi (nel secondo weekend di campionato a fine agosto erano stati 7 su 10 gare) con le vittorie casalinghe del Frosinone, capolista con il Modena dopo il 3-1 sul Cesena, e della Juve Stabia, da 2-1 sul Mantova che sabato (ore 15) sarà ospite dell'Avellino al "Partenio-Lombardi": la sesta giornata di campionato è volata via con un sostanziale nulla di fatto, ma che porta i biancoverdi al quarto posto condiviso con il Cesena, a -3 da Frosinone e Modena, già affrontate dai lupi nei primi due turni di campionato. Che il pareggio sia l'esito dominante nell'avvio stagionale del torneo cadetto è certificato dal cammino del Catanzaro. A Genova contro la Sampdoria le Aquile hanno centrato il sesto pari su 6 gare. La Serie B ripartirà sabato con Avellino-Mantova, Bari-Padova, Monza-Catanzaro e Venezia-Frosinone alle 15, con Spezia-Palermo alle 17.15 e Cesena-Reggiana alle 19.30. Domenica alle 15 i match Carrarese-Juve Stabia e Sudtirol-Empoli con Sampdoria-Pescara alle 17.15 e Modena-Virtus Entella alle 19.30, ultimo match prima della seconda pausa Nazionali della stagione per la Serie B. Clicca qui per i risultati e la classifica.