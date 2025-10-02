Avellino: la prospettiva tra modulo e formazione verso il Mantova Turnover a Padova, ritorno al sistema precedente per l'ultimo sforzo prima della pausa Nazionali

Sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi" la sfida Avellino-Mantova con i virgiliani che sono in ritiro a Torre del Greco con allenamenti al "Liguori" da lunedì, dalla vigilia del match perso a Castellammare contro la Juve Stabia. Il Mantova è reduce da quattro ko consecutivi con la posizione del tecnico Possanzini in bilico dal 5-1 del Frosinone al "Martelli". In casa Avellino appare presumibile il ritorno al 3-5-2 e all'undici iniziale del match vinto con la Virtus Entella andando oltre il turnover di Padova che ha garantito nuove risorse, come il primo gol di Lescano, ma che ha anche prodotto difficoltà di sistema nei primi 30 minuti. Sono pronti al rientro dal primo minuto Simic, Cagnano, Besaggio e Crespi. L'obiettivo è il recupero di Sounas. Biancolino ha sempre lanciato segnali di fiducia sui tempi dell'infortunio rimediato dal greco, la lesione di basso grado all'adduttore destro che l'ha costretto ai box dal match di sabato scorso con i liguri. L'ex Catanzaro potrebbe essere uno dei jolly dalla panchina per lo staff tecnico irpino.