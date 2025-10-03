Biancolino mette in guardia l'Avellino: "Con il Mantova massima concentrazione" Le parole del tecnico biancoverde in vista del match con i lombardi

Conferenza stampa di Biancolino in vista del match di domani, in programma al Partenio-Lombardi contro il Mantova. Il tecnico biancoverde ha esordito nel parlare del pareggio di Padova: "Ho trovato la squadra serena, ma allo stesso tempo consapevole che avremmo potuto fare qualcosa in più per vincere. Non era semplice recuperare dopo i due gol del Padova e faccio i complimenti ai ragazzi per il pareggio". Biancolino ha poi puntato il mirino sul Mantova: "Siamo reduci da un viaggio lungo e da due partite ravvicinate, la terza è sempre la più difficile. Affrontiamo una squadra che non credo sia in difficoltà, abbiamo visto come hanno affrontato la partita contro la Juve Stabia. Hanno avuto tante occasioni, è una squadra che gioca e lo sta confermando. Il modulo? Il 4-3-1-2 è il nostro sistema, ma a oggi ci sta dà dando più garanzie con la difesa a tre. Vedremo se modificarlo o lasciarlo così".

Biancolino e la disponibilità

"Ho parecchie scelte. Sounas rientra, ma non è ancora al massimo. Questa è una partita difficile, senza che guardiamo la classifica. Il Mantova è una squadra che crea tantissimo, come dimostrato a Castellammare. È una formazione da prendere con le molle, occorre stare attenti senza fargli prendere coraggio".

Biancolino e l'atteggiamento di Padova

"Entrando nello spogliatoio, ho visto che c'era ancora voglia di vincere e di non fermarsi perché c'era la consapevolezza che il Padova non era quello dei primi minuti. In quel momento ho deciso di inserire un'altra punta per cercare di vincere. La squadra mi ha dimostrato subito che non si accontenta, che ha sempre voglia di dimostrare e di cercare di portare a casa i tre punti. Questo è un campionato difficile, ma dobbiamo andare sempre in campo con l'idea di vincere".

Il buon approccio dei giovani

"I giovani mi hanno impressionato tutti. Possono fare ancora tanto, ma grazie ai calciatori di esperienza che sono in rosa e che mi conoscono dall'anno scorso, mettendoli in condizione di esprimersi al massimo. Questa è una piazza che ti mette pressione perché ha voglia di vincere, in qualsiasi categoria".

Biancolino e Simic

"Ciò che vedo in settimana, sia a livello fisico che dell'avversario, mi tocca modificare qualcosina. Simic l'ho visto un po' in difficoltà in allenamento, subito dopo l'ho messo dentro e mi ha smentito. Si è fatto sentire con l'esperienza e con la cattiveria, gli faccio i complimenti perché non si è fatto trovare impreparato".

Biancolino e i gol subiti

"Abbiamo calciatori importanti, anche se hanno fatto poco questa categoria come Lescano che sta facendo cose importanti. Tutti stanno girando su questa mentalità. In questa squadra sono tutti titolari e tutti possono giocarsi il posto, come allo stesso tempo c'è la possibilità che si possano trovare fuori. Stiamo subendo troppo per nostre disattenzioni. Mi riferisco a tutta la squadra, bisogna stare attenti e regalare il meno possibile, anche perché per fare gol ci tocca sudare".

Il gesto di Favilli e la condizione di Tutino

"Il gesto di Favilli è importante e fa vedere la buona fede del calciatore. Non sono cose usuali. Favilli ha sposato in pieno questa causa. Tutino? Si sta allenando regolarmente, lo vedo meglio. Spero di averlo a disposizione il prima possibile".

Le condizioni di Patierno e Rigione

"Patierno sta migliorando, ma non sta ancora bene. Spero di rivederlo il prima possibile. Rigione non è ancora disponibile, mi auguro per la prossima dopo la sosta".

Biancolino e i tifosi

"Stanno facendo grandi cose, ma io sono di parte perché li conosco bene. Presentarsi in mille a Padova non è da tutti. Sono un valore aggiunto per noi".