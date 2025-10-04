Avellino-Mantova: le probabili formazioni, l'ultimo step prima della sosta Alle 15 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la settima giornata di campionato

Con il ritorno di Sounas tra i convocati, ma il greco partirà dalla panchina e dopo cinque risultati utili consecutivi l'Avellino ospiterà il Mantova (calcio d'inizio alle 15) al "Partenio-Lombardi" ripartendo dal 3-5-2 proposto nell'ultimo match casalingo, vinto contro la Virtus Entella. Sembra questa la prospettiva biancoverde per l'ultimo step prima della seconda pausa Nazionali dopo il mini-turnover di Padova. Il rientro di Simic al centro della difesa con Fontanarosa a sinistra e Cancellotti a destra per la linea difensiva a 3 davanti a Iannarilli tra i pali, il ritorno di Cagnano sulla fascia mancina con Missori sull'altra corsia, la mediana con Palmiero regista e con Kumi e Besaggio nei ruoli di mezzala con l'attacco composto da Lescano, in vantaggio su Crespi, e Biasci: ecco il possibile undici iniziale per i lupi verso la gara contro i virgiliani che si presentano in Irpinia dopo quattro sconfitte consecutive e con la posizione del tecnico Possanzini in bilico.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Besaggio, Cagnano; Lescano, Biasci. All. Biancolino. A disp. Daffara, Pane, Enrici, Milani, Manzi, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Sounas, Russo, Panico, Insigne