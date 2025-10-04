LIVE | Avellino-Mantova: le formazioni ufficiali

La sfida Avellino-Mantova
Pre-gara - Alle 15 il calcio d'inizio per Avellino-Mantova con Biancolino che punta sul 3-4-1-2. Insigne è il trequartista alle spalle di Biasci e Lescano, confermato in attacco al posto di Crespi.
Il tabellino
Serie B
Settima Giornata
Avellino - Mantova
Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Cagnano; Insigne; Lescano, Biasci. All. Biancolino. A disp. Daffara, Gyabuaa, Russo, Crespi, Palumbo, Armellino, Sounas, Panico, Besaggio, Enrici, Milani, Manzi
Mantova (in attesa)