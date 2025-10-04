Avellino-Mantova 0-0: tabellino e voti dei lupi Rimpianti nel finale per l'occasione sprecata da Biasci, difficoltà nel primo tempo per i lupi

Insigne ancora a caccia della giocata utile per risultare decisivo, Avellino in difficoltà lungo il finale del primo tempo, ma che dà sempre la sensazione di saper reagire e essere coraggioso nel match. Nella ripresa i lupi hanno sfiorato il gol con Biasci e Simic: 0-0 con il Mantova per il sesto risultato utile consecutivo.

Il tabellino

Serie B

Settima Giornata

Avellino - Mantova 0-0

Avellino (3-4-1-2): Iannarilli 7; Cancellotti 6,5, Simic 6,5, Fontanarosa 6; Missori 6 (30' st Crespi 6,5), Kumi 6, Palmiero 6 (35' st Palumbo sv), Cagnano 6 (30' st Milani 6,5); Insigne 5 (1' st Besaggio 6); Lescano 5,5 (1' st Russo 5,5), Biasci 5. All. Biancolino 6,5. A disp. Daffara, Gyabuaa, Armellino, Sounas, Panico, Enrici, Manzi

Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani (28' st Mantovani); Paoletti (30' pt Majer), Artioli, Trimboli; Bragantini (1' st Marras), Bonfanti (18' st Mancuso), Caprini (18' st Ruocco). All. Possanzini. A disp. Andrenacci, Mensah, Wieser, Galuppini, Fedel, Pittino, Maggioni

Arbitro: Allegretta

Ammoniti: Caprini (M), Palmiero (A), Bani (M), Kumi (A), Artioli (M)

Assistenti: Ceolin e Emmanuele

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR e AVAR: Serra e Monaldi

Recupero: 3' pt, 4' st