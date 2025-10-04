Avellino-Mantova 0-0, Cancellotti: "Ora la sosta, c'è fiducia nel percorso" Il commento del difensore biancoverde dopo il pari con i virgiliani

"Il Mantova ci ha messo in difficoltà nella prima parte di gara, ma siamo stati bravi a sviluppare il match". Così Tommaso Cancellotti si è espresso al termine di Avellino-Mantova 0-0: "Il ruolo? Sono felice di occupare questo ruolo e ringrazio i compagni perché mi aiutano nel lavoro quotidiano. - ha spiegato il difensore biancoverde - Per quanto stia facendo il terzo a destra, il mister mi chiede di spingere e di accompagnare Filippo (Missori, ndr) e, quindi, non manca anche la spinta sulla fascia che è una mia caratteristica. Continuo a lavorare sodo per farmi trovare pronto. Il turno infrasettimanale ci ha tolto un po' di energie, ma siamo stati bravi a recuperare dal punto di vista fisico. Caprini? Sapevo della sua qualità, ma siamo stati bravi ad andare uomo contro uno. Si concede a volte, nessuno vorrebbe, ma ci sono anche gli avversari. Complimenti a lui, ha davvero tanta qualità. La sosta? Abbiamo sempre lavorato per farci trovare subito pronti nell'avvio stagionale. I risultati positivi danno entusiasmo. Ci sono tanti giocatori che possono aggiungere ulteriore qualità ed esperienza".