Avellino-Mantova 0-0, Biancolino: "La priorità è la salvezza" Il commento del tecnico biancoverde dopo il pari con i virgiliani

"Un primo tempo di sofferenza, sapevamo di affrontare una buona squadra, prima per possesso e in altre voci statistiche. Peccato per la ripresa in cui abbiamo creato tanto e abbiamo dimostrato di voler vincere la partita". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Mantova 0-0: "Ha fatto bene tutta la squadra. Il Mantova ha lavorato bene nel primo tempo come a Castellammare, ma si era ritrovato sotto di due gol al 20'. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Conta il percorso, ma la priorità è la salvezza. Tutti vogliamo vincere, lo dimostriamo con i cambi, ma questa è la Serie B. Al primo errore si sente qualche mugugno e mi dispiace. Abbiamo ottenuto 12 punti con 4 trasferte e 3 gare in casa. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi e ringrazio la Curva, anche tutto lo stadio. La sosta? La viviamo per come occorre. I ragazzi mi aiutano a vivere bene la settimana con tante garanzie nelle scelte. L'orgoglio per riprese vissute con coraggio tra casa e trasferta? Sì, ma anche arrabbiato perché abbiamo avuto le chance per vincere le partite, ma c'è da ricordare anche il valore dell'avversario e allora tutto rientra in un discorso complessivo che mi vede soddisfatto per le prove espresse".