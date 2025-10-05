Le fotogallery di Avellino - Mantova 0-0: l'occasione di un nuovo sprint Pausa Nazionali con l'obiettivo biancoverde di centrare nuove risorse alla ripresa del torneo

I rimpianti per le occasioni nel finale, ma con tanti rischi vissuti nel primo tempo: l'Avellino ha raggiunto la seconda pausa Nazionali dopo un match dai due volti e chiuso con il pari a reti bianche contro il Mantova. Biancoverdi in difficoltà dopo un buon avvio in cui ha sfiorato il vantaggio con la soluzione che aveva regalato l'1-0 contro l'Entella (cross di Cancellotti e conclusione di Biasci in girata), lupi abili con i cambi, con gli ingressi di Besaggio e Russo come a Carrara, a garantirsi equilibrio e soluzioni offensive, sprecate nei secondi finali, in particolar modo con Biasci, e dalla palla inattiva (Simic murato sulla linea da Castellini). Nel secondo tempo c'è anche il gol di Besaggio arrivato dopo il fallo commesso da Russo su Castellini secondo Allegretta. Nella ripresa Crespi ha evidenziato una crescita costante per aspetti tecnici ed emotivi.

Tutino al "Partenio": si punta all'accelerazione

Insigne resta, invece, il rebus dell'avvio stagionale. Al partenopeo sta mancando l'acuto utile per determinare il cambio di passo. Biancolino attende fiducioso come tutto l'ambiente irpino che arrivi quanto prima il lampo che possa determinare il ruolo da protagonista ad un calciatore che nella categoria ha fatto la differenza per anni. A pochi passi dal gruppo c'è chi spera a stretto giro di tornarci. Tutino ha seguito dal vivo il match Avellino-Mantova con il suo agente, Mario Giuffredi, e spera nello sprint dopo l'intervento alla caviglia, voluto e deciso con lo staff medico per mettersi davvero alle spalle i dubbi con l'obiettivo di centrare continuità fisica e tecnica per nuove risorse in casa Avellino. Domenica 18 (ore 17.15) sarà derby a Castellammare contro la Juve Stabia. Clicca qui le foto del match e le foto dei tifosi.