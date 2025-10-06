Avellino quarto col Venezia alla pausa Nazionali: risultati e classifica Serie B: Modena in vetta, Palermo subito dietro, graduatoria che inizia a prendere forma

Gliozzi su rigore, poi Mendes nel finale: Modena vincente sulla Virtus Entella e che vivrà la seconda pausa Nazionali del torneo cadetto con il primato in solitaria e da imbattuta al pari del Palermo, secondo in classifica. La graduatoria inizia a prendere forma. Sarà presto per gli obiettivi finali, ma spunta il primo gap tra la zona playoff e quella playout, di 4 punti che passano dall'ottavo/nono posto di Carrarese e Juve Stabia e dalla fascia quattordicesima-sedicesima posizione condivisa da Catanzaro, Entella e Bari.

Equilibrio per i lupi

L'Avellino ha sfiorato il terzo posto alla sosta con le due chance sprecate da Biasci e con il salvataggio sulla linea da parte di Castellini sulla conclusione di Simic, nata dall'ultima palla inattiva nel pari a reti bianche contro il Mantova. Lupi quarti con il Venezia: Biancolino ha confermato l'equilibrio del match nel post-gara. Da una parte c'era il rammarico per le occasioni a pochi passi dal triplice fischio, dall'altra c'era la consapevolezza di un primo tempo di difficoltà anche per la qualità di un avversario penultimo in classifica, ma che al "Partenio-Lombardi" ha dimostrato di valere molto di più e che appare pronto a risalire. Clicca qui per i risultati e la classifica.