Avellino: pausa col derby nel mirino, l'obiettivo di recuperare qualche pedina Sabato 18 (ore 17.15) la sfida al "Menti" contro le vespe

Pausa Nazionali anche in Serie B, sosta per l'Avellino con il derby nel mirino. Si ripartirà con la sfida al "Menti" in programma sabato 18 con calcio d'inizio alle 17.15. Distante, ma non troppo il match di Castellammare per i lupi che non hanno nascosto l'obiettivo di ritrovare qualche pedina ferma da tempo per infortunio. Dimitrios Sounas è rientrato nell'elenco dei convocati per la gara contro il Mantova, ma ha seguito tutto il match dalla panchina: scelta di garanzia nel recupero pieno e il greco potrebbe tornare dal primo minuto nel derby. Michele Rigione è ai box dalla preseason. Come ricordato da Raffaele Biancolino nelle scorse settimane, uno stop di pochi giorni si è trasformato in qualcosa di diverso e indeterminato, ma la speranza è che l'infortunio al soleo vada davvero in archivio quanto prima. C'è poi Gennaro Tutino, presente al "Partenio-Lombardi" per Avellino-Mantova e che punta all'accelerazione nei prossimi giorni per rientrare davvero nel mese di novembre. Attesa anche per Cosimo Patierno, fermo dalla prima pausa Nazionali, quando ha vissuto giorni complicati, con ricovero in ospedale, a causa di una severa infezione virale acuta. Lungodegenti, invece, Andrea Favilli e Luca D'Andrea, ben distanti dal ritorno in campo e proiettati all'avvio del 2026 per un gruppo che nonostante le assenze pesanti ha centrato continuità e risultati.