Alle 20.30 "0825" su OttoChannel-Canale 16: verso il derby Juve Stabia-Avellino Focus ogni martedì sui lupi e sul torneo cadetto, appuntamento sul canale 16 e su ottochannel.tv

Nuova puntata di "0825", l'approfondimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Ogni martedì, alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv il focus sui lupi e sul torneo cadetto. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito. Ospite per la sesta puntata il direttore sportivo Giuseppe Cannella. In collegamento l'amministratore delegato della Juve Stabia, Filippo Polcino, ex dirigente biancoverde. L'analisi del turno di campionato, il pari a reti bianche tra l'Avellino e il Mantova e la sconfitta rimediata dalla Juve Stabia a Carrara (3-0) con l'attesa del derby tra le vespe e i lupi, in programma sabato 18 (ore 17.15) al "Menti". Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.