Avellino: ecco i mini abbonamenti per 6 gare, i dettagli Iniziativa per i match casalinghi fino al termine del girone d'andata

Domani (mercoledì) dalle 15 avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti per 6 gare da parte dell'Unione Sportiva Avellino. "Un’iniziativa che comprende le prossime 6 partite di campionato casalinghe fino al termine del girone di andata. - si legge nella nota del club - I mini abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, presso i punti vendita del circuito Go2 dell’intero territorio nazionale e online. Fase di prelazione: da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre 2025 i mini abbonamenti potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori della Branco Card. Vendita libera: le tessere saranno liberamente sottoscrivibili da lunedì 13 fino a venerdì 17 ottobre 2025. La biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 8 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00; giovedì 9 e venerdì 10 ottobre: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; sabato 11 e domenica 12: biglietteria chiusa; lunedì 13 ottobre: dalle ore 15:00 alle ore 19:00; da martedì 14 a Venerdì 17 ottobre: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00. Ogni acquirente potrà sottoscrivere un massimo di 4 mini abbonamenti".

I dettagli

"I mini abbonamenti daranno la possibilità di accedere alle seguenti gare: Avellino-Spezia (25/10/2025 ore 15.00), Avellino-Reggiana (01/11/2025 ore 12.30), Avellino-Empoli, Avellino-Venezia, Avellino-Palermo, Avellino-Sampdoria

Si precisa che sono effettive come data ed orario soltanto le partite contro Spezia e Reggiana. Per tutte le altre la Lega di Serie B renderà effettivo il calendario con apposito comunicato ufficiale.

Costi

Tribuna Terminio: Intero € 105, Ridotto € 95, Under 14 € 70

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E: Intero € 150, Ridotto € 130, Under 14 € 100

Riduzioni previste: i mini abbonamenti ridotti riguarderanno le seguenti categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Under 18 (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010), Under 14 (nati a partire dal 01/01/2011), Donne e Famiglie.

I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni ticket richiesto (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 mini abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 mini abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 14 avrà diritto al proprio ridotto. I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia). I bambini nati a partire dal 01/01/2020 avranno libero accesso allo stadio".