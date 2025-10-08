Juve Stabia-Avellino, Polcino a 0825: "Possibile divieto di trasferta" Le parole dell'amministratore unico delle vespe: "Ci impegneremo al massimo contro i lupi"

Cresce l'attesa per il derby tra Juve Stabia e Avellino, in programma il prossimo 18 ottobre. Nel corso di 0825 è intervenuto Filippo Polcino, amministratore unico delle vespe, che ha parlato così in vista del confronto con la squadra di Biancolino: “Dobbiamo fare la nostra gara, ci impegneremo al massimo. Da ex preferisco non dire nulla. La proprietà dell'Avellino si è inserita nella gestione che all'epoca stava diventando pericolosa. D'Agostino ha investito tanto e ha conquistato meritatamente la Serie B. Dobbiamo essere al meglio delle nostre condizioni per affrontare una squadra che sta facendo bene".

Polcino e il momento della Juve Stabia

Polcino ha anche analizzato la sconfitta della Juve Stabia contro la Carrarese: "Il risultato non rispecchia ciò che si è visto, la squadra ha fatto un'ottima prestazione al netto delle assenze. Non cerchiamo alibi. Avremmo potuto fare di più, ma questa è la Serie B, un campionato molto particolare, dove ogni partita ha una storia a sé. La settimana con tre match incide pesantemente sui club cadetti perché non sono abituati, a differenza di quelli di Serie A. Faremo ammenda degli errori che ci sono stati, sicuramente Ignazio Abate correrà ai ripari in questi giorni. La Juve Stabia deve ancora esprimere tutto il proprio potenziale, anche perché molte operazioni di mercato sono state fatte alla fine e molti elementi non hanno fatto la preparazione con noi, questo incide molto. Sono fiducioso. Il nostro club deve assestarsi in Serie B, l'obiettivo è la salvezza e il cammino fino a questo momento non è negativo”.

Polcino e il possibile divieto di trasferta

In merito alla possibilità di un divieto di trasferta per i tifosi dell'Avellino, Polcino ha rivelato: "Siamo stati convocati dal Casms, quindi o ci sarà il divieto di trasferta o altre restrizioni. In genere, quando arrivano queste chiamate non è mai nulla di buono, quindi ci aspettiamo un divieto di trasferta".