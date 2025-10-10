Avellino: nuovo test con il Napoli, Milani contro l'Argentina L'esterno è stato convocato dal Venezuela per le amichevoli contro l'Albiceleste e il Belize

Dalla prima alla seconda pausa Nazionali, nuovo test con il Napoli a Castel Volturno per l'Avellino. Diversi azzurri in giro per il mondo, tra i biancoverdi c'è il solo Alessandro Milani lontano dal gruppo per rispondere alla convocazione del Venezuela (nella notte affronterà l'Argentina all'Hard Rock Stadium di Miami per poi viaggiare destinazione Bridgeview, nell'Illinois, dove nella notte tra lunedì e martedì sarà nuova amichevole con il Belize). Il classe 2005 spera nei primi minuti con il Venezuela già contro l'Albiceleste. Dopo aver indossato la maglia dell'Under 17 e dell'Under 18 dell'Italia, Milani ha ottenuto nel 2024 il passaporto venezuelano disputando con l'Under 20 della Vinotinto il campionato sudamericano di categoria. Nel frattempo, per il gruppo irpino c'è il test nel quartier generale del Napoli. Come accaduto il 5 settembre scorso, nella prima sosta per le Nazionali, con un allenamento congiunto chiuso sul risultato di 5-3 per il Napoli, i lupi raggiungeranno Castel Volturno per confermare il ritmo partita e valutare diverse soluzioni da riproporre alla ripresa del torneo. Sabato 18 (ore 17.15) sarà derby contro la Juve Stabia al "Menti".