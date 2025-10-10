Avellino: ecco date e orari delle gare di Serie B fino al 27 dicembre

La Lega B ha ufficializzato le date e gli orari dei match di campionato fino al diciottesimo turno, l'ultimo dell'anno solare, penultimo per il girone d'andata. Bari-Avellino si giocherà sabato 27 dicembre con calcio d'inizio alle 19.30 e sarà l'ultima sfida del 2025 per il torneo cadetto. Lupi in campo anche nel giorno dell'Immacolata: lunedì 8 dicembre sarà match contro il Venezia al "Partenio-Lombardi".
Il calendario dei lupi fino al 18° turno
8) Juve Stabia-Avellino: sabato 18 ottobre ore 17.15
9) Avellino-Spezia: sabato 25 ottobre ore 15
10) Pescara-Avellino: martedì 28 ottobre ore 20.30
11) Avellino-Reggiana: sabato 1 novembre ore 12.30
12) Cesena-Avellino: domenica 9 novembre ore 15
13) Avellino-Empoli: sabato 22 novembre ore 15
14) Sudtirol-Avellino: sabato 29 novembre ore 15
15) Avellino-Venezia: lunedì 8 dicembre ore 15
16) Catanzaro-Avellino: sabato 13 dicembre ore 17.15
17) Avellino-Palermo: sabato 20 dicembre ore 17.15
18) Bari-Avellino: sabato 27 dicembre ore 19.30