Avellino: ecco date e orari delle gare di Serie B fino al 27 dicembre Ufficialità della Lega B: il calendario dei lupi fino alla fine del 2025

La Lega B ha ufficializzato le date e gli orari dei match di campionato fino al diciottesimo turno, l'ultimo dell'anno solare, penultimo per il girone d'andata. Bari-Avellino si giocherà sabato 27 dicembre con calcio d'inizio alle 19.30 e sarà l'ultima sfida del 2025 per il torneo cadetto. Lupi in campo anche nel giorno dell'Immacolata: lunedì 8 dicembre sarà match contro il Venezia al "Partenio-Lombardi".

Il calendario dei lupi fino al 18° turno

8) Juve Stabia-Avellino: sabato 18 ottobre ore 17.15

9) Avellino-Spezia: sabato 25 ottobre ore 15

10) Pescara-Avellino: martedì 28 ottobre ore 20.30

11) Avellino-Reggiana: sabato 1 novembre ore 12.30

12) Cesena-Avellino: domenica 9 novembre ore 15

13) Avellino-Empoli: sabato 22 novembre ore 15

14) Sudtirol-Avellino: sabato 29 novembre ore 15

15) Avellino-Venezia: lunedì 8 dicembre ore 15

16) Catanzaro-Avellino: sabato 13 dicembre ore 17.15

17) Avellino-Palermo: sabato 20 dicembre ore 17.15

18) Bari-Avellino: sabato 27 dicembre ore 19.30