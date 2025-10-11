Avellino: Milani in campo per tutta l'amichevole Argentina-Venezuela Esordio super con la Vinotinto per l'esterno biancoverde contro Lautaro Martinez e Julian Alvarez

Esordio con la Nazionale maggiore del Venezuela per Alessandro Milani. L'esterno sinistro dell'Avellino è stato impiegato dal commissario tecnico della Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, per tutta l'amichevole contro l'Argentina all'Hard Rock Stadium di Miami. Finale di 1-0 per l'Albiceleste con il gol di Giovani Lo Celso al minuto 31 del test in Florida e debutto dal primo minuto per Milani in un amichevole di lusso contro un'Argentina guidata in attacco da Lautaro Martinez e Julian Alvarez con Nico Paz alle spalle delle due punte con Lo Celso e con Enzo Fernandez e Leandro Paredes in mediana. Esordio da urlo, quindi, per il classe 2005 già proiettato al test a Bridgeview, nell'Illinois, contro il Belize. Probabile turnover per la Vinotinto, ma nel frattempo Milani ha scalato le gerarchie della Nazionale vivendo da titolare nel 4-4-2 il test contro l'Argentina.