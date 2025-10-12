Avellino: niente Venezuela-Belize per Milani, il motivo Ore di riposo per i lupi verso il derby del "Menti", in programma sabato (ore 17.15)

Ore di riposo prima dell'accelerazione verso il derby del "Menti" (sabato Juve Stabia - Avellino con calcio d'inizio alle 17.15). I lupi seguono a distanza, nella pausa del torneo, Alessandro Milani, protagonista nell'amichevole tra l'Argentina e il Venezuela. Nella notte tra lunedì e martedì era in programma il secondo e ultimo test della finestra Nazionali, ma la gara Venezuela-Belize, in programma a Bridgeview, nell'Illinois, è stata cancellata "per cause di forza maggiore": si legge nella nota della Federazione Venezuelana che ha provato a trasferire il match a Miami, città che aveva ospitato già Argentina-Venezuela, ma non trovando risposta positiva. Rammarico espresso tramite comunicato social per la Vinotinto, costretta a perdere un test. Milani dovrebbe fare, quindi, rientro in anticipo in Irpinia. Lupi pronti alla ripresa della preparazione dopo l'allenamento congiunto a Castel Volturno con la speranza di ritrovare Michele Rigione e Gennaro Tutino. Il difensore appare lanciato verso il ritorno in gruppo mandando definitivamente in archivio l'infortunio al soleo che l'ha costretto ai box dal precampionato. Tutino sta determinando lo sprint utile per avvicinarsi alla prima convocazione.