Avellino: sprint per Tutino, le ultime verso Castellammare Sabato (ore 17.15) la sfida contro le vespe al "Menti"

Ultima seduta a porte aperte in mattinata, da domani lavoro lontano da occhi indiscreti per l'Avellino verso la sfida contro la Juve Stabia al "Menti". Gennaro Tutino accelera per la prima convocazione con parte della seduta in gruppo prima di sviluppare la fase atletica dell'allenamento con Facundo Lescano e con Sonny D'Angelo. L'attaccante appare destinato a ritrovare almeno la panchina in gara ufficiale. Non è ancora al top, ma quanto prodotto dal partenopeo indica la volontà di tornare quanto prima protagonista.

Rigione ancora out

Michele Rigione resta, invece, ai box. Nel corso dell'allenamento di ieri, con Raffaele Biancolino assente per seguire il corso UEFA Pro a Coverciano, il difensore ha raggiunto esclusivamente la panchina dopo il lavoro personalizzato in palestra. Cosimo Patierno non ha ancora ricevuto l'ok dallo staff medico per tornare in gruppo. I valori dei vari test, dopo la severa infezione virale acuta, accusata nella pausa Nazionali di settembre, non consentono il rientro alla punta pugliese. Sul sintetico del "Partenio-Lombardi" si è rivisto anche Luca D'Andrea che ha messo nel mirino il mese di novembre per tornare a disposizione dello staff tecnico. Per Andrea Favilli si dovrà attendere, invece, presumibilmente dicembre.