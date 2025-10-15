Juve Stabia-Avellino, ecco chi potrà accedere nel settore ospiti del "Menti"

La società irpina ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti

Avellino.  

Nel settore ospiti dello stadio "Menti" potranno accedere soltanto i tifosi dell'Avellino non residenti in Irpinia. In giornata, a seguito del provvedimento adottato dal Prefetto di Napoli, la società biancoverde ha comunicato le modalità di vendita per i non residenti (che dovranno essere anche possessori di fidelity card).

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Juve Stabia – Avellino che verrà disputata sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:15 e valevole per l’8^ giornata del campionato di serie B è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Etes esclusivamente dai non residenti in provincia di Avellino possessori fidelity card.

I biglietti avranno un costo di 18,00 euro più diritti di prevendita.

La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre 2025.

 

