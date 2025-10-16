L'arbitro di Juve Stabia - Avellino: ha già diretto i lupi in stagione Sabato (ore 17.15) la sfida al "Menti" per l'ottava giornata di campionato

La gara Juve Stabia - Avellino, valida per l'ottava giornata di Serie B e in programma sabato (ore 17.15) al "Menti", sarà diretta da Giuseppe Mucera della sezione di Palermo con Dario Garzelli della sezione di Livorno e Marco Colaianni della sezione di Bari assistenti e con Andrea Colombo della sezione di Como quarto ufficiale. Al VAR (che sarà al Center di Lissone) ci sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna con Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo AVAR. Mucera ha già diretto un match dei lupi in stagione: il 4-3 biancoverde a Carrara del 21 settembre scorso. Avellino imbattuto con il fischietto siciliano: altre due vittorie (Avellino-Potenza 1-0 del 24 marzo scorso e Latina-Avellino 0-3 del 26 gennaio scorso) e un pareggio (Avellino-Cerignola 0-0 dell'8 settembre 2024). Sono due, invece, i precedenti con le vespe: il pari (0-0) con il Potenza nella Serie C 2022/2023 e la sconfitta in Coppa Italia contro il Lecce (2-0) del 15 agosto scorso.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ottava Giornata

Virtus Entella-Sampdoria: Di Bello

Frosinone-Monza: Rapuano

Mantova-Sudtirol: Di Marco

Pescara-Carrarese: Bonacina

Reggiana-Bari: Ferrieri Caputi

Juve Stabia-Avellino: Mucera

Spezia-Cesena: Calzavara

Palermo-Modena: Chiffi

Empoli-Venezia: Pezzuto

Catanzaro-Padova: Galipò