Avellino: il 3-5-2 verso il "Menti", le ultime Un rientro dal primo minuto cambia la prospettiva della mediana

Dal 3-4-1-2, con Roberto Insigne trequartista, al 3-5-2: è questa la prospettiva in casa Avellino dopo la seconda pausa Nazionali e verso il derby con la Juve Stabia, in programma sabato (ore 17.15) al "Menti". Tutto passa per il ritorno di Dimitrios Sounas che, rientrato nell'elenco dei convocati per la gara con il Mantova, seguita però solo dalla panchina, è pronto per la maglia da titolare, per il ruolo da mezzala sinistra e da "falso" trequartista" che ha già ricoperto nell'avvio stagionale. Il regista sarà Luca Palmiero con Justin Kumi lanciato verso la conferma dal primo minuto come avvenuto prima della sosta del torneo. Con Filippo Missori e Andrea Cagnano sulle fasce, la linea difensiva vedrà la presenza di Tommaso Cancellotti, Lorenco Simic e Alessandro Fontanarosa con Antony Iannarilli tra i pali. In attacco Valerio Crespi è in vantaggio su Facundo Lescano per fare coppia con Tommaso Biasci.